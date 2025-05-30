أموريم: مانشستر يونايتد يمر بلحظة حرجة.. وعلينا مواجهة الجماهير

الجمعة، 30 مايو 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد - الدوري الأوروبي

طالب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بطي صحفة الإخفاق هذا الموسم، والعمل للتحسن بداية من الموسم المقبل.

وفشل يونايتد في التتويج بأي بطولة خلال الموسم الحالي، وأضاع فرصة ذهبية بالخسارة أمام توتنام بنهائي الدوري الأوروبي.

وقال روبن أموريم في مؤتمر صحفي: "مانشستر يونايتد يمر بلحظة حرجة بعد نهاية موسم لم يرتق إلى مستوى التطلعات".

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وشدد "علينا مواجهة الجماهير بشفافية وتحمل المسؤولية رغم الإحباط الذي يخيم على الأجواء. نريد طي الصفحة والتحسن في الموسم المقبل".

أموريم قال في تصريحات سابقة "علينا أن ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وسنعاني أكثر قليلا، لكن الأيام الأفضل قادمة، نحن نغير أشياء لا يمكنك رؤيتها في النتائج، ولا يمكنك رؤيتها اليوم لكنها موجودة وهي جزء من ثقافتنا، إنها في طريتنا في التصرف وفعل الأشياء يوميا".

وأتم تصريحاته "عن الصفقات الصيفية قائلا: "لدينا قواعد اللعب المالي النظيف ولا يمكننا تغييرها هذا العام، علينا اتخاذ إجراء في الصيف ولدينا خطة سننفذها قريبا".

وخسر يونايتد لقب الدوري الأوروبي أمام توتنام بهدف دون رد وسيغيب عن المشاركة القارية الموسم المقبل.

فيما اختتم منافسات الدوري الإنجليزي بالمركز الـ15 برصيد 42 نقطة.

أموريم مانشستر يونايتد
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