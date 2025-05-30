رومانو: ليفربول وقع عقود انتقال فريمبونج

أتم ليفربول صفقة انتقال جيريمي فيرمبونج لاعب باير ليفركوزن بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.

ويحتاج ليفربول لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الذي أعلن مغادرته للنادي بنهاية عقده هذا الموسم.

وقال رومانو إن صفقة جيريمي فريمبونج، تم توقيعها بالكامل وسيتم الإعلان الرسمي قريبا جدا.

وأوضح أن ليفربول حصل على ظهيره الأيمن الجديد مقابل 35 مليون يورو.

وكانت ديلي ميل قد أشارت إلى أن ليفربول قد توصل لاتفاق مع اللاعب على التوقيع لمدة 5 مواسم.

كما تم الاتفاق على كل شيء بين فريمبونج وليفربول وباير ليفركوزن، حسب التقرير ذاته.

وفي حالة انتقال فريمبونج إلى ليفربول قد يتواجد في قائمة الفريق كمواطن بريطاني لأنه قضى 9 سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.