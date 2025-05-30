نبيه: سندافع عن أحلامنا في مونديال الشباب.. ونستعد بفترة إعداد متكاملة

وصف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت ٢٠ سنة نتيجة قرعة بطولة كأس العالم للشباب بأنها قوية.

وأوضح نبيه في تصريحات بعد إجراء القرعة "لم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هى الأفضل من كل أنحاء العالم".

وأجريت القرعة في العاصمة التشيلية سانتياجو الواحدة صباح الجمعة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى إلى جانب أصحاب الأرض تشيلي، واليابان، ونيوزيلاندا.. تعرف على القرعة كاملة بالضغط هنا

ويقام كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين

وتابع أسامة نبيه "علينا الاستعداد جيدا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وانا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصاري جهدنا من أجل اسعاد الجمهور المصري"

وتواجد حماده أنور المدير الإداري للمنتخب رفقة أسامة نبيه فى رحلة حضور القرعة بتشيلي.

ورد أنور معلقا على نتيجة القرعة "قادرون على إسعاد الجماهير، ويوجد برنامج إعداد قوي سيضم كل اللاعبين المتميزين من المحترفين والمحليين بحثا عن التشكيل الأفضل لتمثيل مصر فى هذا المعترك العالمي الكبير".

ويعد ذلك الظهور المصري في كأس العالم للشباب لأول مرة منذ 2013 في تركيا، تحت قيادة ربيع ياسين.