موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. والقنوات الناقلة
الجمعة، 30 مايو 2025 - 11:48
كتب : FilGoal
يستصيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة النهائي المرتقب بين اتحاد جدة والقادسية على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على حساب الشباب بثلاثية مقابل هدفين.
فيما تأهل القادسية بالفوز على حساب الرائد بهدف نظيف.
ويبحث الاتحاد عن الجمع بين لقبي الدوري السعودي للمحترفين ولقبكاس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم.
ويقام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب المعروف بالجوهرة المشعة.
و ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية.. قناة SSC 1 ويعلق عليها عيس الحربين.
كما ستنقل عبر قناة الكاس 1 القطرية ويعلق عليها عيسى المعيرفي.
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