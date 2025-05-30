إمام عاشور يكشف رسالته لـ زيزو وسبب اعتذاره الحقيقي لـ حسام حسن

الجمعة، 30 مايو 2025 - 01:26

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

أبدى إمام عاشور لاعب الأهلي تطلعه لانضمام أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك إن تم لصفوف الأحمر على حد تعبيره.

وقال عاشور في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "خارج الملعب إنه أخي الكبير ولنا العديد من المواقف الرائعة معا وكذلك داخل الملعب. إنه لاعب كبير وبالتأكيد وجوده معنا سيكون إضافة كبيرة للنادي وكذلك سيكون إضافة له".

وأضاف "أتمنى له كل التوفيق. مررت سابقا بالوقت الذي يمر به وهو وقت صعب ولا أحد سيشعر به سوى نفسه وأهله. أحب عقلية زيزو داخل وخارج الملعب وإن كان موجودا معنا -مثلما تقول أنت- سيكون إضافة كبيرة لنا".

وأوضح "علاقتنا لم تنقطع وهنأني على الفوز قريبا. كل منا يهنئ الآخر حين يحقق أحدنا شيئا جيدا. نحن كالإخوة وكلما يسجل أو يحصل على جائزة أهنئه وهذه أمور عادية بلا شد أو أي شيء".

وكشف "محمود الخطيب رئيس النادي تحدث معي 3 مرات، وطالبني في المرة الأولى بعدم معاداة جمهور الزمالك والتركيز مع الفريق".

وتابع "احتفال البالونة؟ أقسم أنني لم أتعمد استفزاز أحد، الأمر كاملا يتعلق باحتفال مع ابنتي وليس أكثر".

وأكمل "طالما أني أركز في الملعب لا أنتظر من أحد أن يقول لي شيئا وكل تركيزي يكون في الملعب وليس مع ما يقال".

أما عن اعتذاره لحسام حسن المدير الفني للمنتخب من أجل العودة قال: "قصة المنتخب منتهية ولكن الناس الذين لا يحبونني يصورون إني فعلت العديد من الأشياء. شرف لأي لاعب أن يتواجد مع المنتخب وأنا لا أقصر لدقيقة واحدة في الملعب ولا أنزعج على المدرب إن خرجت".

وأضاف "ما حدث أني كنت أشعر بألم في الركبة وكان طبيب المنتخب حاضرا فأخبرته وقال لي إني بحاجة للراحة فاستأذنت وخرجت. المدرب حسام حسن قال بعدها: يجب أن يعتذر ليعود إلى المنتخب.. فاعتذرت بلا مشاكل".

واختتم "الاعتذار عن ماذا؟ لا أعلم ولكن بالتأكيد هو يرى شيئا لا أراه أو ربما أكون أغضبته في شيء دون أن ألاحظه ولكني أكرر اعتذاري وأتشرف بارتداء قميص المنتخب".

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