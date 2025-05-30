قرعة كأس العالم للشباب - مصر مع صاحب الأرض.. والمغرب في مجموعة نارية

الجمعة، 30 مايو 2025 - 01:22

كتب : FilGoal

مؤمن شريف - مصر للشباب ضد غانا

أسفرت مراسم قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع البلد المضيف تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نسخته الـ24، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ويشارك في البطولة التي تشهد مشاركة شباب مصر، 24 منتخبا.

أخبار متعلقة:
مصر في المستوى الرابع.. موعد وتفاصيل قرعة كأس العالم للشباب في تشيلي للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب أمم إفريقيا للشباب - مصر تنهي البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح

وتضم المجموعة الأولى معهما نيوزيلندا واليابان.

بينما تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمكسيك وإسبانيا.

فيما تواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة مع كولومبيا والنرويج ونيجيريا.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

==========

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا

==========

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة إلى 4 مستويات جاءت كالتالي:

المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - كولومبيا

المستوى الثاني: نيوزيلاند - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك

المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج

المستوى الرابع: السعودية - باراجواي - مصر - كوبا - المغرب - نيو كاليدونيا

تأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم تحت 20 عاما بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الشهر الجاري.

واحتل شباب مصر المركز الرابع، خلف جنوب إفريقيا البطل، والمغرب الوصيف، ونيجيريا صاحب المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
نرشح لكم
خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل تأكيدا لـ في الجول.. حسام وإبراهيم حسن يرحبان باعتذار إمام عاشور خبر في الجول - حسام حسن يقبل اعتذار إمام عاشور.. وعودة اللاعب لمعسكر سبتمبر مصر في المستوى الرابع.. موعد وتفاصيل قرعة كأس العالم للشباب في تشيلي الكاس: قرعة كأس العالم للناشئين ليست سهلة.. وأسعى لتقديم أداء يليق بالكرة المصرية طولان: رشحت البدري وعمر لمنتخب مصر الثاني.. ولم أحسم موقف أي لاعب الكاس: سأواجه إنجلترا مجددا ولكن كمدرب لمصر.. ونريد الظهور جيدا في المونديال قرعة كأس العالم للناشئين - مصر مع إنجلترا.. قطر تصطدم بإيطاليا ومجموعة متوازنة للسعودية
أخر الأخبار
سكاي: تشيلسي يريد بقاء سانشو ولكن 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور يكشف رسالته لـ زيزو وسبب اعتذاره الحقيقي لـ حسام حسن 8 ساعة | الدوري المصري
قرعة كأس العالم للشباب - مصر مع صاحب الأرض.. والمغرب في مجموعة نارية 8 ساعة | منتخب مصر
رسميا - ميلان يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: أمتلك عروضا كثيرة.. وحاولنا إيجاد مليون حل لخوض مواجهة الزمالك 10 ساعة | الكرة المصرية
المحلة يتذيل الترتيب.. 4 تعادلات في ختام منافسات مجموعة الهبوط بالدوري 10 ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور: جماهير الأهلي ساندتني كثيرا.. وتوقعت تمريرة الشحات لهذا السبب 11 ساعة | الكرة المصرية
"مازال هناك صفحات في قصتنا ستُكتب".. روزاريو سنترال الأرجنتيني يعلن ضم دي ماريا 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة
/articles/506273/قرعة-كأس-العالم-للشباب-مصر-مع-صاحب-الأرض-والمغرب-في-مجموعة-نارية