قرعة كأس العالم للشباب - مصر مع صاحب الأرض.. والمغرب في مجموعة نارية

أسفرت مراسم قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما عن وقوع مصر في المجموعة الأولى مع البلد المضيف تشيلي.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نسخته الـ24، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ويشارك في البطولة التي تشهد مشاركة شباب مصر، 24 منتخبا.

وتضم المجموعة الأولى معهما نيوزيلندا واليابان.

بينما تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة مع البرازيل والمكسيك وإسبانيا.

فيما تواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة مع كولومبيا والنرويج ونيجيريا.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

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نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا

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وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة إلى 4 مستويات جاءت كالتالي:

المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - كولومبيا

المستوى الثاني: نيوزيلاند - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك

المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج

المستوى الرابع: السعودية - باراجواي - مصر - كوبا - المغرب - نيو كاليدونيا

تأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم تحت 20 عاما بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الشهر الجاري.

واحتل شباب مصر المركز الرابع، خلف جنوب إفريقيا البطل، والمغرب الوصيف، ونيجيريا صاحب المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.