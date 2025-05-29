رسميا - ميلان يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو

أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق.

ونشر النادي الإيطالي بيانا رسميا عبر موقعه: "لن يكمل ميلان وسيرجيو كونسيساو مسيرتهما معًا في الموسم المقبل."

وتابع البيان: "يعرب نادي ميلان عن امتنانه وشكره لسيرجيو كونسيساو، متمنين له كل التوفيق في مسيرته."

وأتم "يتقدم نادي ميلان بالشكر لسيرجيو وجهازه الفني على التزامهم واحترافيتهم وتفانيهم خلال فترة قيادتهم للفريق الأول خلال الأشهر القليلة الماضية."

وتولى كونسيساو مسؤولية ميلان في ديسمبر 2024 ليقود الفريق في 31 مباراة.

وحقق كونسيساو لقب السوبر الإيطالي بعد الفوز على حساب إنتر 3-2، فيما خسر نهائي الكأس أمام بولونيا بهدف نظيف.

وختم ميلان موسم الدوري في المركز الثامن برصيد 63 نقطة.

وودع ميلان دوري أبطال أوروبا من الملحق بعد الخسارة أمام فينورد 2-1.

واتفق ميلان مع ماسيمليانو أليجري لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو فإن أليجري وقع كمدرب جديد لميلان، وتم الانتهاء من توقيع العقود.

وأضاف أن المدرب الإيطالي سيعود إلى ناديه السابق لقيادة مشروعه الجديد.

فيما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن أليجري سيوقع على عقد لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى راتبًا قدره 5 ملايين يورو يشمل المكافآت، حسب التقرير.

وبذلك يقترب مدرب يوفنتوس السابق من العودة لميلان بعد فترة ابتعاد دامت 11 عامًا، حين حقق نجاحًا باهرًا قبل رحيله في نهاية المطاف.

كان أليجري أيضًا مُرتبطًا بتدريب نابولي. لكن تزايد فرص أنطونيو كونتي في البقاء كمدرب لبطل الدوري لعب دورًا رئيسيًا في قرار أليجري بقبول عرض ميلان.

ورحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.