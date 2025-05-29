إمام عاشور: أمتلك عروضا كثيرة.. وحاولنا إيجاد مليون حل لخوض مواجهة الزمالك

الخميس، 29 مايو 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب الأهلي عن امتلاكه عروضا كثيرة لكنه أرجع القرار لإدارة ناديه.

ويتصدر عاشور جدول تريتب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري.

وقال عاشور عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أمتلك عروضا كثيرة لكني تحت أمر الأهلي ومستمر ومجلس الإدارة صاحب القرار".

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وأضاف "لم أطلب تعديل عقدي بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي كما يتردد. جميعهم لاعبين كبار وأتمنى لهم التوفيق".

وكشف "مباراة الزمالك؟ كانت المرة الأولى التي أرى فيها لاعبي الأهلي لديهم هذه الرغبة الكبيرة في خوض المباراة. حاولنا مرارا وتكرارا إيجاد حل ولعب المباراة، لكنه كان قرار الإدارة وعلينا احترامه. ورغم ذلك، لم نشعر بالإحباط أو نشك لحظة في قدرتنا على الفوز باللقب".

وعن أزمة الباب الحديدي بعد مباراة فاركو أوضح

"أزمة الباب الحديدي؟ أسرتي كانت في المقصورة وكان لدي الرغبة في إحضار ابنتي فقط، لكنهم رفضوا، في المقابل وجدت لاعب آخر يحضر أحد أقاربه فأصريت على احضار ابنتي، وفي النهاية تحدثت مع رجل الأمن وتفهم وجهة نظري وحصل على القميص الخاص بي. علينا النظر إلى أوروبا وكيف يحتفل اللاعبين مع أسرهم".

وعن اللعب ضد إنتر ميامي في افتتاحية كأس العالم للأندية قال: "مواجهة ميسي؟ نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم واللعب أمامه شرف، ولكن الأهلي فريق كبير وله اسمه".

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

الأهلي إمام عاشور
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