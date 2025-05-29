المحلة يتذيل الترتيب.. 4 تعادلات في ختام منافسات مجموعة الهبوط بالدوري

انتهت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية.

تقدم الاتحاد عن طريق بيكالي أوبامي في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل أحمد العجوز لإنبي في الدقيقة 45.

الاتحاد أنهى الموسم في المركز السادس بمجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة متخلفا عن مودرن سبورت صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.

أما إنبي فتواجد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

مودرن سبورت تعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش في الدقيقة التاسعة، وأدرك عبد الرحمن رشدان التعادل في الدقيقة 74.

طلائع الجيش ختم الموسم في المركز الثالث بمجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل غزل المحلة أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

تقدم مروان حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 73، ثم تعادل غزل المحلة في الدقيقة 76 عن طريق عمرو الجزار.

وبقي الفريقان في المركزين الأخيرين بنفس الرصيد 23 نقطة، ولكن تفوق الإسماعيلي بتواجد في المركز الثامن بفارق الأهداف، فيما تذيل غزل المحلة المسابقة في المركز التاسع.

وفي المباراة الأخيرة تعادل زد وسموحة سلبيا دون أهداف، على استاد القاهرة.

زد تصدر مجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة، وسموحة في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وكانت رابطة الأندية عقدت اجتماعا مع ممثلي الأندية وقررت إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وكان مقررًا أن يهبط صاحبي المركزين الأخيرين إلى دوري المحترفين.

ويختتم الموسم الحالي مساء اليوم السبت المقبل بمواجهة الزمالك أمام فاركو.

وأقيم الموسم الحالي بنظام الدور الواحد، قبل أن تنقسم الفرق إلى مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب، والثانية مجموعة الهبوط.