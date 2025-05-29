المحلة يتذيل الترتيب.. 4 تعادلات في ختام منافسات مجموعة الهبوط بالدوري

الخميس، 29 مايو 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي

انتهت مباريات الجولة التاسعة والأخيرة من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية.

تقدم الاتحاد عن طريق بيكالي أوبامي في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل أحمد العجوز لإنبي في الدقيقة 45.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته

الاتحاد أنهى الموسم في المركز السادس بمجموعة الهبوط برصيد 26 نقطة متخلفا عن مودرن سبورت صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.

أما إنبي فتواجد في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

مودرن سبورت تعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش في الدقيقة التاسعة، وأدرك عبد الرحمن رشدان التعادل في الدقيقة 74.

طلائع الجيش ختم الموسم في المركز الثالث بمجموعة الهبوط برصيد 29 نقطة.

وبالنتيجة ذاتها، تعادل غزل المحلة أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

تقدم مروان حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 73، ثم تعادل غزل المحلة في الدقيقة 76 عن طريق عمرو الجزار.

وبقي الفريقان في المركزين الأخيرين بنفس الرصيد 23 نقطة، ولكن تفوق الإسماعيلي بتواجد في المركز الثامن بفارق الأهداف، فيما تذيل غزل المحلة المسابقة في المركز التاسع.

وفي المباراة الأخيرة تعادل زد وسموحة سلبيا دون أهداف، على استاد القاهرة.

زد تصدر مجموعة الهبوط برصيد 32 نقطة، وسموحة في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وكانت رابطة الأندية عقدت اجتماعا مع ممثلي الأندية وقررت إلغاء الهبوط هذا الموسم.

وكان مقررًا أن يهبط صاحبي المركزين الأخيرين إلى دوري المحترفين.

ويختتم الموسم الحالي مساء اليوم السبت المقبل بمواجهة الزمالك أمام فاركو.

وأقيم الموسم الحالي بنظام الدور الواحد، قبل أن تنقسم الفرق إلى مجموعتين، الأولى للمنافسة على اللقب، والثانية مجموعة الهبوط.

سموحة الإسماعيلي غزل المحلة الدوري طلائع الجيش
نرشح لكم
إمام عاشور: أمتلك عروضا كثيرة.. وحاولنا إيجاد مليون حل لخوض مواجهة الزمالك إمام عاشور: جماهير الأهلي ساندتني كثيرا.. وتوقعت تمريرة الشحات لهذا السبب خبر في الجول - جاهزية ثنائي الزمالك.. والرمادي يحسم موقفه أمام فاركو مدرب الأهلي - لم يلهمه جوارديولا بل معلمه ولا يساوم على مركز الظهير.. كيف يلعب خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي الجديد - لا ينام عند الخسارة ولا يستهدف إسعاد اللاعبين في أبرز تصريحات ريبيرو كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة
أخر الأخبار
رسميا - ميلان يعلن رحيل سيرجيو كونسيساو ساعة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور: أمتلك عروضا كثيرة.. وحاولنا إيجاد مليون حل لخوض مواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
المحلة يتذيل الترتيب.. 4 تعادلات في ختام منافسات مجموعة الهبوط بالدوري ساعة | الدوري المصري
إمام عاشور: جماهير الأهلي ساندتني كثيرا.. وتوقعت تمريرة الشحات لهذا السبب ساعة | الكرة المصرية
"مازال هناك صفحات في قصتنا ستُكتب".. روزاريو سنترال الأرجنتيني يعلن ضم دي ماريا 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - جاهزية ثنائي الزمالك.. والرمادي يحسم موقفه أمام فاركو 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - لم يلهمه جوارديولا بل معلمه ولا يساوم على مركز الظهير.. كيف يلعب خوسيه ريبيرو 2 ساعة | تقرير في الجول
مدرب الأهلي الجديد - لا ينام عند الخسارة ولا يستهدف إسعاد اللاعبين في أبرز تصريحات ريبيرو 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة
/articles/506270/المحلة-يتذيل-الترتيب-4-تعادلات-في-ختام-منافسات-مجموعة-الهبوط-بالدوري