إمام عاشور: جماهير الأهلي ساندتني كثيرا.. وتوقعت تمريرة الشحات لهذا السبب

يدين إمام عاشور لاعب الأهلي بالفضل لجماهير ناديه بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال منافسات الموسم الحالي.

ويتصدر عاشور جدول تريتب هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، بعدما قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري.

وقال إمام عاشور عبر إم بي سي مصر 2: "كان موسما صعبا للغاية بعد الخروج من إفريقيا لكننا تحدثنا مع بعضنا البعض وتعاهدنا على تصحيح الأوضاع والفوز بالدوري ولعبنا 6 مباريات كأنهم نهائيات".

وأضاف "عماد النحاس إضافة كبيرة ونجح في التعامل النفسي مع اللاعبين وكذلك محمد شوقي ومحمد نجيب".

وتابع "هدفي في فاركو بعد تمريرة حسين الشحات هو الأفضل بالنسبة لي. جميع اللاعبين كانوا يرغبون في تسجيلي خلال المباراة، ووصل الأمر أن وسام أبو علي طالبني باللعب كمهاجم على أن يقوم بدوري من أجل التسجيل".

وكشف "توقعت تمريرة حسين الشحات، لأني شعرت برغبة اللاعبين ومحاولاتهم المستمرة لمساعدتي".

وواصل "شعرت بحب جماهير الأهلي منذ اليوم الأول لي معه الفريق، وكذلك جميع اللاعبين وفي مقدمتهم كهربا".

وعن العقوبة التي وقعت عليه بداية الموسم أجاب "غرامة المليون جنيه؟ لم أشارك في مباراة استاد أبيدجان بدور المجموعات، فحدثت مشادة قوية بيني وبين محمد الشناوي".

انفرد إمام عاشور بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري

وابتعد إمام عاشور عن أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي الذي أنهى مشواره في موسم الدوري.

ويحتل إمام عاشور صدارة هدافين الدوري المصري بـ 13 هدفا.

ويستعرض لكم FilGoal.com موقف ترتيب هدافي الدوري:

1- إمام عاشور - الأهلي - 13 هدفا (اختتم الموسم)

2- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 12 هدفا (اختتم الموسم)

3- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا

4- ياو أنور - البنك الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

5- وسام أبو علي - الأهلي - 10 أهداف (اختتم الموسم)

6- محمد بن حمودة - المحلة - 9 أهداف

ويواجه الزمالك فريق فاركو يوم السبت في ختام منافسات الدوري المصري.

وحال مشاركة ناصر منسي بعد تعافيه من الإصابة سيكون أقرب المنافسين على لقب الهداف.

ويحتاج منسي لهدفين من أجل معادلة أهداف إمام عاشور أو تسجيل ما هو أكثر للانفراد بالصدارة.