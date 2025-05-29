خبر في الجول - جاهزية ثنائي الزمالك.. والرمادي يحسم موقفه أمام فاركو

بات ثنائي الزمالك ناصر ماهر ومحمود جهاد، جاهزا لخوض مواجهة فاركو.

ويلعب الزمالك ضد فاركو يوم السبت المقبل ضمن ختام منافسات مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ناصر ماهر ومحمود جهاد جاهزان بدنيا وفنيا وقرار مشاركتهما أمام فاركو يحسمه أيمن الرمادي مدرب الفريق.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة في كاحل القدم خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وغاب نصار ماهر عن مباريات الزمالك ضد البنك الأهلي وبيراميدز وبتروجت.

فيما غاب جهاد عن مباريات الزمالك الأخيرة بعد شكواه من آلام أسفل الظهر والعضلة الخلفية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيما سيخوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل في مواجهة مرتقبة.