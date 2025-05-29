مدرب الأهلي الجديد - لا ينام عند الخسارة ولا يستهدف إسعاد اللاعبين في أبرز تصريحات ريبيرو

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ونجح ريبيرو خلال ثلاثة مواسم مع أورلاندو بايرتس تحقيق خمسة ألقاب، لكن الموسم الحالي يعتبر الأسوأ له مع الفريق.

وابتعد أورلاندو بايرتس عن صدارة الدوري الجنوب إفريقي كما خسر نهائي الكأس أمام كايزر تشيفز، بينما ودع دوري أبطال إفريقيا بسيناريو درامي أمام بيراميدز.

من هو ريبيرو؟

تقرير سابق من صحيفة ذا سيتيزين الجنوب إفريقية بعنوان من هو ريبيرو؟ وذلك قبل تولي قيادة أورلاندو في إشارة لعدم شهرة المدرب الإسباني وقتها.

وبدأ ريبيرو -47 عاما- مهمته التدريبية في 2014 عندما بدأ كمدرب مساعد بعد فترة كمدرب في أكاديمية سيلتا فيجو.

وعمل ريبيرو كمدرب مساعد مع فرق هونكا وهلسينكي في فنلندا قبل أن يتولى قيادة إنتر توركا كمدير فني في يناير 2019 ولمدة 3 سنوات.

وكانت محطته الثانية كمدير فني هي قيادة أورلاندو في صيف 2022 ولمدة 3 مواسم.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز تصريحات خوسيه ريبيرو خلال مسيرته التدريبية والتي قد توضح شخصية المدرب الإسباني:

الخوف من الطائرة

"كنت أخشى السفر بالطائرة في وقت سابق، وأسوأ قرار اتخذته عندما بدأت مسيرتي التدريبية في 2014 وانتقلت إلى فنلندا بالحافلة في رحلة استغرقت 38 ساعة، كانت تجربة مروعة".

وأشار تقرير سابق بصحيفة ذا سيتيزن الجنوب إفريقية أن أمر الخوف من السفر بالطائرة ربما انتهى من قاموس ريبيرو بعد قرار العمل في جنوب إفريقيا.

الأسلوب الفني

"تدرجت من مدرب مساعد إلى مدير فني في 2018 وتوليت قيادة إنتر توركو الفنلندي، هدفي الأول كان تغيير عقلية الجميع وإجراء تعديلات لبناء فريق يجذب الجماهير إلى الملعب وشيئا فشيئا حققنا ذلك".

التشكيل

"لا يوجد لاعب مفضل هنا، لدينا 36 لاعبا والجميع يسعى للمشاركة ولا يمكن أن يلعب الجميع في نفس الوقت، دوري هو اختيار الأفضل منهم في كل مباراة، وأنا لست هنا لأجعل اللاعبين سعداء".

الخسارة

"عندما أخسر، لا أنام، ولا أتناول العشاء أو الإفطار، أحيانا يكون الأمر فوق طاقتي".

الدفاع عن لاعبيه

دافع خوسيه ريبيرو عن لاعبه باتريك ماسوانجاني بعد الانتقاد اللاذع من جومو سونو أسطورة أورلاندو عن ماسوانجاني "أشعر أنه مثل النملة مقارنة بفيل".

صرح ريبيرو وقتها "لا أعتقد أن باتريك يحاول أن يحصل على مساحة السيد سونو، والأساطير هم أساطير لسبب وجيه وهو حب الجماهير لهم، فلو حققت أفضل أرقام في التاريخ ولم يحبك الجمهور لن تصبح أسطورة فقط ستكون مجرد علامة جيدة في تاريخ النادي".

"اللاعبون يستمعون أيضا لما يقوله هؤلاء الأشخاص لأنهم تاريخ النادي، وربما تلك التصريحات نقص في المهارات اللازمة لفهم وضعك الحالي".

بين العودة إلى إسبانيا والبقاء في الخارج

"أود العودة إلى إسبانيا مجددا إذا سنحت لي الفرصة، لكنني لا أمانع البقاء في الخارج والتعرف على عوالم كرة قدم جديدة ولغات أخرى، أريد اكتساب المزيد من الخبرات".