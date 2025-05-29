الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين

الخميس، 29 مايو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

محمد شوقي - الأهلي

قدم النادي الأهلي عرضا لمحمد شوقي لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي.

ورحل شوقي عن الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي، بعد تعيين الإسباني خوسيه ريبيرو مديرا فنيا للفريق، مع استمرار عماد النحاس في منصب المدرب العام.. طالع تفاصيل الجهاز الفني الجديد بالضغط هنا

وكشفت قناة الأهلي عن تقدم النادي بعرض لمحمد شوقي ليتولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين، ولكن لم يتلق النادي ردا بعد من شوقي.

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وعمل شوقي كنائب رئيس قطاع الناشئين، قبل أن يتولى منصب نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، في شهر فبراير الماضي

وفي أواخر إبريل الماضي، منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لإدارة شؤون الفريق مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وقاد شوقي بصحبة النحاس فريق الأهلي للفوز في 6 مباريات متتالية.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.

وكان محمد شوقي أحد أفراد الجيل الذهبي للأهلي ومنتخب مصر الذي حقق العديد من البطولات في الفترة من 2005 وحتى 2010.

وانتقل محمد شوقي من المصري إلى الأهلي في عام 2003 قبل أن يتألق بالقميص الأحمر ومنه ينتقل إلى الدوري الإنجليزي مع نادي ميدلزبره.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتدريب الفريق لمدة موسمين.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

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