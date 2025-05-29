تصفيات كأس العالم - رينار يستدعي لاعب النصر لمواجهتي البحرين وأستراليا

الخميس، 29 مايو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

المنتخب السعودي رينار
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