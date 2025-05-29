لتوفير الدعم الجماهيري.. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل التنسيق مع بيراميدز قبل موقعة صنداونز

الخميس، 29 مايو 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

وزير الرياضة أشرف صبحي

أعلنت وزارة الشباب الرياضة عن التنسيق مع نادي بيراميدز لتسهيل الحضور الجماهيري من الهيئات الشبابية والرياضية لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

ونشرت الوزارة عبر فيسبوك:

حرصا على دعم ومؤازرة الفرق المصرية فى المنافسات القارية، الشباب والرياضة تنسق مع نادي بيراميدز الحضور الجماهيري لمؤازرة الفريق في نهائي أبطال إفريقيا.

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أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع نادي بيراميدز وذلك لتسهيل الحضور الجماهيري من الهيئات الشبابية والرياضية لحضور مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يخوضها فريق بيراميدز أمام فريق صنداونز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأوضح محمد الشاذلي أن نادي بيراميدز سيتولى توفير الحافلات ووسائل الانتقال اللازمة لنقل الشباب والجماهير إلى ملعب المباراة، في إطار دعم الفريق خلال هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.

وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تقديم الدعم الكامل لجميع الأندية المصرية التي تمثل الوطن في المحافل القارية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الأندية التي لا تملك قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك لضمان توفير الدعم الجماهيري اللازم لها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على مستوى الدعم المعنوي بينها وبين الأندية الأجنبية.

وتعادل بيراميدز مع صنداونز بهدف لكل فريق، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.

موعد مباراة بيراميدز وصنداونز

يلتقي بيراميدز مع صنداونز يوم الأحد 1 يونيو.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

أشرف صبحي وزارة الرياضة بيراميدز محمد الشاذلي
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