ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة

الخميس، 29 مايو 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

قدم رامي ربيعة لاعب الأهلي الراحل حديثا عن صفوف الفريق الشكر لجماهير ناديه بعد الفترة التي قضاها مع النادي الأحمر.

وأعلن النادي الأهلي رحيل رامي ربيعة، بالإضافة إلى أكرم توفيق لاعب الوسط وحمزة علاء حارس المرمى، بعد عدم إمكانية التوصل لاتفاق معه.

وأوضح ربيعة في رسالة بعثها للجماهير عبر حسابه على إنستجرام: "في بداية كلامي أحب أشكر النادي الأهلي وجمهوره العظيم على الفترة التي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من ١٣ سنة مع الفريق الأول، حصلت خلالها علي بطولات عديدة".

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وسرد ربيعة البطولات التي حققها مع النادي الأهلي "الدوري ١٠ بطولات، ودوري أبطال إفريقيا ٦بطولات، وكاس السوبر الإفريقي ٤ بطولات، وكاس مصر ٤ بطولات، وكأس السوبر المصري ٣ بطولات، ولقب لكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأكمل مدافع الأهلي السابق "لم أبخل يوم بنقطة عرق ومجهود على فريقي."

وتابع "كرة القدم بها متغيرات كثيرة، كنت أتمني أن أكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن اليوم أعلن نهاية مسيرتي مع النادي".

وأتم "لم يكن القرار الأسهل، ولكني اتخذت القرار، أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية وفي الفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق لي فيما هو قادم، شكراً للنادي الأهلي، شكراً لجمهور الأهلي العظيم."

وكان مصدر من الأهلي قال لـFilGoal.com: "الأهلي رفض طلبات رامي ربيعة المالية المقدرة بـ85 مليون جنيه في موسمين و10% نسبة لشقيقه".

وأتم "اللاعب أصبح خارج الأهلي بشكل نهائي".

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