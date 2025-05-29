يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن سبب توليه لمنصبه الجديد في منتصف فترة تدريبه لحرس الحدود، وكذلك عن سبب رحيل الثنائي حمزة علاء ورامي ربيعة.

وقال يوسف عبر قناة الأهلي: "تجربتي مع حرس الحدود كانت تسير بشكل جيد بشهادة الجميع ولكن نداء النادي الأهلي خط أحمر بالنسبة لنا".

وأضاف "توليت تدريب الأهلي في 2013-2014 ثم طُلب مني أن أعود كمدرب عام وفي هذه الفترة كانت لدي بعض أعمال مدير الكرة قبل وصول سيد عبد الحفيظ".

وتابع "حين يطلب الأهلي شيئا من أبنائه يجب أن يكونوا السند له وهذا معدن أبناء الأهلي. ربما كان الأمر مختلفا بعد غياب 6 سنوات عن الأهلي هذه المرة ولكني أواجه التحدي الجديد في منصب المدير الرياضي وهو منصب يمزج بين الجانب الفني والإداري".

وأكمل "الأهلي يساعد أي مسؤول بداخله ويوفر له عوامل النجاح. تم تحديد المهام في البداية لجهاز فني سيعمل لمدة شهر، وبحكم تواجدي في المجال كنت أتوقع أن الجهاز سيكون موفقا".

وواصل "الأهلي متخصص في حسم الدوريات حتى ولو كان هناك فارق نقاط لصالح المنافسين".

وعن المدرب الجديد خوسيه ريبيرو قال: "ريبيرو يرغب في ضم عناصر جديدة لجهازه الفني وستتم تلبية طلباته والأقرب أنهم سيكونوا مصريين".

وأوضح "أرسلنا للمدرب الجديد تسجيل المباراة الودية التي خاضها الفريق، ولم يحضر أي تدريبات سابقة نظرا لحرصنا على تهيئة المناخ للتركيز على الدوري".

وأضاف "ريبيرو خلال جولته أبدى إعجابه بالتجهيزات المتوفرة في مقر تدريبات الأهلي".

وفيما يخص الراحلين عن النادي قال: "بالتأكيد سيتم شكر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالشكل اللائق والأهلي دائما سباق وحريص على فعل ذلك لكل من قدم له الجهد، وكذلك جميع الراحلين عن النادي".

وكشف "تحدثت مع حمزة علاء وهو لديه طموح باللعب في أوروبا، وكانت لديه الرغبة للسير في هذا الاتجاه. أما فيما يخص رامي ربيعة فقد كانت الأرقام المطلوبة تفوق الميزانية المحددة".

وأوضح "ريبيرو سيحدد مصير بقية اللاعبين ومن بينهم علي معلول وعمرو السولية، وقريبا سيتحدد الموقف النهائي لأليو ديانج وأحمد عبد القادر".

واختتم "لا توجد نية لدى الأهلي للتفريط في مصطفى شوبير في الفترة المقبلة".