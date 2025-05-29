مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي

الخميس، 29 مايو 2025 - 21:43

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك ضد إنبي

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لمواجهة فاركو يوم السبت ضمن ختام منافسات الدوري المصري.

وغاب ناصر منسي ومحمود بنتايك عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى الأول من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، والثاني من تمزق في العضلة الأمامية.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، مشاركة ناصر منسي ومحمود بنتايج ثنائي الأبيض في جزء من المران، استعداداً لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وشارك ناصر منسي ومحمود بنتايك في الفقرة التأهيلية بشكل كامل، بالإضافة إلى جزء من تدريبات الكرة، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للثنائي بالتنسيق بين الجهازين الفني والطبي لتجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المُقبلة.

عقب ذلك خاض الثنائي تدريبات منفردة بالكرة تحت قيادة محمد الشافعي المعد البدني بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهما.

فيما ألقى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ، محاضرة فنية على اللاعبين داخل إحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من النقاط الفنية للاعبين في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق.

و شرح أيمن الرمادي الأدوار المطلوبة من اللاعبين داخل أرضية الملعب، بجانب مناقشة الجميع في الأخطاء وتصحيحها.

وخصص الجهاز الفني للفريق، فقرة تأهيلية للاعبين خلال المران.

وقام الجهاز الفني بتقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات تأهيلية من خلال الركض الخفيف في جزء من الملعب، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات خفيفة بالكرة عن طريق تقسيم اللاعبين لمجموعات للتمرير فيما بينهم.

وحرص الجهاز الفني على تخفيف بالحمل البدني بشكل تدريجي في ظل اقتراب المواجهة المُقبلة أمام فاركو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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