الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء

الخميس، 29 مايو 2025 - 21:07

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن رحيل الثلاثي أكرم توفيق لاعب الوسط ورامي ربيعة مدافع الفريق وحمزة علاء حارس المرمى.

وبحسب قناة الأهلي، فقد تم توجيه الشكر للثلاثي بعد عدم إمكانية التوصل لاتفاق مع ربيعة وعلاء، بجانب سابق اتفاق توفيق مع نادي الشمال القطري.

وكشف مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بنادي الشمال القطري عن تفاصيل تعاقد الفريق مع أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي.

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وأوضح العلي في تصريحات لقنوات الكاس القطرية: "أكرم توفيق سينضم لنا مطلع يوليو المقبل بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية إضافة موسم ثالث".

وأثنى رئيس جهاز الكرة بالشمال القطري على لاعب الأهلي "أكرم لاعب مقاتل وسيكون إضافة قوية للشمال ويمكنه الاستمرار معنا لمدة 10 سنوات أخرى".

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي رفض طلبات رامي ربيعة المالية المقدرة بـ85 مليون جنيه في موسمين و10% نسبة لشقيقه".

وأتم "اللاعب أصبح خارج الأهلي بشكل نهائي".

وخاض حمزة علاء مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم جاءت في كأس عاصمة مصر.

وإجمالا خاض مع الأهلي 3 مباريات رسمية في جميع المسابقات.

رامي ربيعة الدوري المصري حمزة علاء أكرم توفيق الأهلي
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