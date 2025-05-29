ريبيرو مديرا فنيا للأهلي.. والنحاس مدربا عاما

الخميس، 29 مايو 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

خوسيه ريفيرو والجهاز الفني لـ الأهلي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإسباني خوسيه ريبيرو لتدريب الفريق.

وكشف الأهلي عن مدة تعاقد المدرب الإسباني التي تستمر لمدة موسمين.

ويستمر عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق، فيما يتكون بقية الجهاز المعاون من كارلوس نودار مدربًا مساعدًا، وميجيل بيبيير معدًّا بدنيًّا، وخوان خوسيه مدرب حراس، وسيباستيان بودسيادلي محلل أداء.

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وقاد النحاس الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعدما تولى المهمة خلفا لمارسيل كولر.

ريبيرو البالغ من العمر 47 عاما قاد أندية إف سي إنتر الفنلندي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تدرج قبلها كمدرب لناشئي سيلتا فيجو لـ 3 سنوات، ثم عمل كمدرب مساعد لـ 4 سنوات في فنلندا قبل أن ينطلق كمدير فني

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي الجديد
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