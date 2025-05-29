كرة سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي ويتقدم في سلسلة نهائي الدوري

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 76-73في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري سوبر السلة.

وذلك في السلسلة المقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة أكتوبر.

وكان الاتحاد السكندري فاز في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري بنتيجة 83-73.

فيما فاز الأهلي في المباراة الثانية من السلسلة بنتيجة 88-76.

وبذلك تقدم الاتحاد السكندري في سلسلة نهائي الدوري المصري بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة، يوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي حالة فوز الاتحاد السكندري سيتوج باللقب.

أما في حالة فوز الأهلي، في لقاء السبت، سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.

وكان الزمالك حصد المركز الثالث في الدوري بعد الفوز على سبورتنج.

انتهى الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 20-19.

ونجح الأهلي في العودة والتقدم في الدقيقة 8 من الربع الثانية، قبل أن يعود الاتحاد للتقدم لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 37-36

واكتملت عودة الأهلي في الربع الثالث بالتقدم بفارق 4 نقاط بنتيجة 58-54.

ولكن استطاع الاتحاد السكندري أن يفرض تقدمه في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 76-73.