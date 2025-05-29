رومانو: أليجري وقع عقود تدريب ميلان

أتم ميلان اتفاقه مع ماسيمليانو أليجري لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب فابريزو رومانو فإن أليجري وقع كمدرب جديد لميلان، وتم الانتهاء من توقيع العقود.

وأضاف أن المدرب الإيطالي سيعود إلى ناديه السابق لقيادة مشروعه الجديد.

فيما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن أليجري سيوقع على عقد لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى راتبًا قدره 5 ملايين يورو يشمل المكافآت، حسب التقرير.

وبذلك يقترب مدرب يوفنتوس السابق من العودة لميلان بعد فترة ابتعاد دامت 11 عامًا، حين حقق نجاحًا باهرًا قبل رحيله في نهاية المطاف.

كان أليجري أيضًا مُرتبطًا بتدريب نابولي. لكن تزايد فرص أنطونيو كونتي في البقاء كمدرب لبطل الدوري لعب دورًا رئيسيًا في قرار أليجري بقبول عرض ميلان.

وقبل أيام، أفادت شبكة beIN sports أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي يتواصل مع ماسيمليانو أليجري من أجل تدريب الفريق.

وذلك خلفا لأنطونيو كونتي الذي فشل في إقناعه بالبقاء لمواسم أخرى، حسب التقرير.

وقاد كونتي نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي الرابع في تاريخه والثاني خلال الـ3 سنوات الأخيرة، في الجولة الختامية للمسابقة بعد التنافس مع إنتر حتى الرمق الأخير.

فيما رحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.