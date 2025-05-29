مؤتمر ناتشو: أحترم الاتحاد بطل الدوري ولكن

وعد ناتشو نجم فريق القادسية السعودي، جماهيره بتقديم مباراة كبيرة ومشاهدة فريق مختلف في نهائي كأس الملك.

ويلتقي القادسية أمام الاتحاد السعودي في نهائي كأس الملك الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأوضح ناتشو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سعيدون بالتواجد هنا بعد المجهود في موسم كامل ولدينا طموح لتحقيق المأمول منا في مباراة الغد فالمبارة كبيرة وهي نهائي وجئنا لننافس ونعطي أقصى مجهود لدينا".

وأضاف "أحب هذه المباريات، ولدينا احترام كبير للخصم ونعلم جيدا أنه بطل الدوري".

وأكمل " ونواجه فريقًا كبيرًا ولكننا جئنا لتحقيق البطولة ونعرف أهمية المباراة وأنها ستكون ثمرة الموسم المميز الذي قدمناه".

وتابع "نثق في الفوز وتحقيق اللقب وأؤكد لكم جاهزيتنا وأنكم ستشاهدون فريقًا مختلفًا غدا، بعد المجهود الكبير الذي قدمناه طوال الموسم".

وأتم "جئنا إلى جدة لتقديم أفضل ما لدينا والمنافسة على اللقب وأحترم الخصم فهو بطل الدوري ولكن أثق في الفوز".

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على حساب الشباب بثلاثية مقابل هدفين، فيما تأهل القادسية بالفوز على حساب الرائد بهدف نظيف.