مؤتمر بنزيمة: مباريات الكأس لا يوجد بها أنصاف حلول.. ونرغب في تحقيق الثنائية

عبر كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي، عن احترامه لنادي القادسية قبل مواجهتهما في نهائي الكأس.

ويقام نهائي كأس الملك في تمام التاسعة مساء الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأوضح بنزيمة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "القادسية لديه نجوماً مميزين ولكننا سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب".

وأضاف "عامل الأرض والجمهور مهم لنا ولدينا الثقة في الفريق والجماهير".

وأكمل "المباراة ليست سهلة ومباريات الكؤوس ليست مثل مباريات الدوري وسنلعب بكل قوتنا للفوز، وتفوقنا خلال الموسم على جميع الخصوم ولدينا عامل مهم خلال المباراة وهو جمهور الاتحاد".

وأشار نجم الاتحاد "مباريات الكأس لايوجد بها أنصاف الحلول، ونحن جاهزون للمباراة ونرغب في إنهاء الموسم بتحقيق الثنائية.

وتابع "فريقنا أصبح متمرسًا للعب مثل هذه المباريات ونحن نشعر بحماس شديد".

وأتم "نحن نمتلك عقلية خوض النهائيات".

وتأهل الاتحاد إلى النهائي بعد الفوز على حساب الشباب بثلاثية مقابل هدفين، فيما تأهل القادسية بالفوز على حساب الرائد بهدف نظيف.