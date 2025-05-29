أدنوك للتوزيع" و"توتال إنرجيز" تعلنان إطلاق زيوت "أدنوك فويجر"

الخميس، 29 مايو 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

أدنوك

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" عن الانطلاق الرسمي لزيوت التشحيم "أدنوك فويجر" عالية الجودة في السوق المصري ، حيث أصبحت متاحة ألول مرة في العديد من نقاط البيع المستقلة في مختلف أنحاء مصر.

وتتوفر حالياً مجموعة مختارة من منتجات "أدنوك فويجر" في القاهرة الكبرى والدلتا، بالإضافة إلى منصات التجارة اإللكترونية مثل "أمازون" و"نون". كما تشمل الخطط التوسعية الوصول إلى أكثر من 3,000 نقطة بيع في مصر بحلول نهاية عام 2026.

ويمثل إطلاق زيوت التشحيم "أدنوك فويجر" في مصر إنجازاً استراتيجياً للعالمة التجارية، حيث يجمع بين التصنيع المحلي وقدرات التوزيع الموسعة.

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ويجري تصنيع منتجات مختارة من زيوت "أدنوك فويجر" في منشأة مزج وتخزين زيوت التشحيم المتطورة التابعة لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت" في مدينة برج العرب بمحافظة اإلسكندرية، مما يساهم في دعم التنمية الصناعية في مصر، وتوفير فرص عمل نوعية، وتعزيز سالسل التوريد المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي أدنوك للتوزيع: "يمثل الانطلاق الرسمي المحلي لزيوت التشحيم ‘أدنوك فويجر’ في مصر خطوة مهمة في استراتيجيتنا التوسعية، حيث نهدف إلى توفير زيوت أدنوك الموثوقة وعالية الأداء لشريحة أوسع من العمال في مصر وشمال إفريقيا.

كما يؤكد هذا الاطلاق التزام لك من ‘أدنوك للتوزيع’ و‘توتال إنرجيز’ بالنمو المستدام وجاهزيتهما لتعزيز نطاق الشراكة، وتوسيع نطاق حضورهما الإقليمي، وبناء قدرات مستقبلية تلبي االحتياجات المحلية والأسواق الإقليمية على حد سواء".

ومن خلال هذا التدشين الرسمي لزيوت "أدنوك فويجر"، تواصل "أدنوك للتوزيع" التي استحوذت في عام 2023 على حصة %50 من أسهم شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر“، تنفيذ استراتيجيتها للنمو يتيح هذا التوسع دولياً ، وتعزيز حضورها خارج أسواق دولة اإلمارات والسعودية نحو شمال إفريقيا. وُالوصول إلى أكبر قاعدة عمالء في منطقة شمال إفريقيا، بما يعزز رؤية "أدنوك للتوزيع" لتكون من خدمات التنقل في المنطقة، تماشيًا مع استراتيجيتها أبرز مز الخمسية الطموحة.

ومن جانبه، قال توماس شتراوس، المدير العام لشركة "توتال إنرجيز للتسويق ايجيبت": "يشكل إطلاق ‘زيوت أدنوك فويجر’ في مصر إنجازاً مهماً لشركة ‘توتال إنرجيز للتسويق مصر’ ويجسد قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا بأدنوك للتوزيع. ومن خلال التصنيع في منشأة برج العرب، نضمن للعملاء إمكانية الحصول على منتجات موثوقة وعالية الأداء.

وُتعد هذه الشراكة دليل قدرة اثنتين من كبرى شراكت الطاقة—‘أدنوك’ و‘توتال إنرجيز’ على توحيد الجهود للابتكار والارتقاء بمعايير قطاعنا الصناعي.

ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة، نؤسس لسلسلة إمداد فعالة ومستدامة تلبي احتياجات السوق المحلي".

أقيمت المراسم الرسمية لفعالية إطالق زيوت "أدنوك فويجر" في "قصر عابدين" التاريخي وسط القاهرة، حيث كشفت شركة "أدنوك للتوزيع" عن حملتها التسويقية الجديدة في السوق المصري تحت شعار "فويجر... لأداء متميز كل يوم"، مسلطًة الضوء على ما توفره مجموعة زيوت التشحيم من حماية فائقة وكفاءة وموثوقية عالية. وحضر الحفل نخبة من كبار المسؤولين ورواد القطاع الصناعي، من بينهم: معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وسعادة عبد الباسط محمد المرزوقي، نائب رئيس البعثة والقائم باألعمال في سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية. كما حضر الحفل عدد من قيادات الشركتين، يتقدمهم المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتوزيع"، والسيد جان فيليب توريس، النائب الأول لرئيس شركة "توتال إنرجيز" لقارة إفريقيا، والسيد توماس شتراوس، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة "توتال إنرجيز للتسويق – إيجيبت".

وتوفر "أدنوك فويجر" مجموعة شاملة من زيوت التشحيم المخصصة للسيارات والمحراكت البحرية والقطاعات الصناعية المختلفة. وتحظى زيوت ”أدنوك فويجر“ بتقدير عالمي واسع، حيث نالت أكثر من 180 اعتماداً من كبرى شراكت تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، إلى جانب شهادات جودة مرموقة من مؤسسات دولية مثل المعهد األمريكي للبترول (API )ومنظمة المعايير اليابانية للسيارات (JASO). وُتعد زيوت "أدنوك فويجر" العالمة التجارية الرائدة في دولة الإمارات ويجري تسويقها حاليًا في أكثر من 47 دولة في أنحاء العالم. وُتعد السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق زيوت التشحيم في إفريقيا باستهلاك سنوي يبلغ نحو 450 كيلوطن من زيوت التشحيم، وتشهد طلباً متزايداً على هذه الزيوت مدفوعاً بمشروعات التنمية القومية والتوسع في إنتاج المركبات محليا.

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