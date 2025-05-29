أبو العلا يعقد محاضرة طبية عن أحدث طرق علاج الإصابات العضلية

الخميس، 29 مايو 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

محمد أبو العلا - رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري

عقد محمد أبو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة علمية بعنوان "أحدث الطرق لعلاج الإصابات العضلية للاعبي كرة القدم".

واستعرض أبو العلال خلالها أبرز ما تم مناقشته خلال مؤتمر طبي دولي أُقيم مؤخرًا في إسبانيا، تناول أحدث الأساليب المستخدمة في علاج إصابات الملاعب والإصابات العضلية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير المنظومة الطبية الخاصة باللاعبين، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى مواكبة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطب الرياضي.

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ونقل أبو العلا خلال المحاضرة خلاصة الأبحاث والنقاشات التي شهدها المؤتمر الإسباني، مؤكدا على أهمية تطبيق هذه الأساليب في الأندية المصرية لتقليص فترات التعافي وتسريع عودة اللاعبين للملاعب.

ويسعى اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية إلى تعزيز البنية التحتية الطبية.

كما يستهدف تحديث آليات العمل الطبي داخل المنتخبات والأندية، من خلال التدريب المستمر وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المتخصصة.

محمد ابو العلا منتخب مصر
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