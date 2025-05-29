في الجول يكشف موعد ظهور ريبيرو الأول في مران الأهلي

يستعد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لبداية مشواره مع النادي الأهلي.

وسيتولى ريبيرو تدريب الأهلي خلفا لعماد النحاس الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري بعد رحيل مارسيل كولر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن خوسيه ريبيرو سيبدأ مهمته مع الأهلي بداية من مران يوم السبت.

الفريق حصل راحة لمدة 48 ساعة قبل التجمع والبدء في التحضير لكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ريفيرو اختار تواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد بعد طلب مجلس إدارة الأهلي تواجد عنصر مصري.

وقاد النحاس الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعدما تولى المهمة خلفا لمارسيل كولر.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة اليوم مع ريبيرو لمناقشة آخر الأوضاع قبل تسلمه المهمة بشكل رسمي.

وسيبدأ ريبيرو مهام عمله بشكل رسمي بمجرد الإعلان عن التعاقد معه من قبل الأهلي.

وسيكون الملف الأول له في الأهلي هو حسم قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.