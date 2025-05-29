قائمة الجزائر - عودة بونجاح.. وانضمام محرز وآيت نوري لخوض وديتي رواندا والسويد

الخميس، 29 مايو 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - الجزائر ضد موريتانيا

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة الخضر لفترة التوقف الدولي في شهر يونيو.

وأعاد بيتكوفيتش بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري إلى قائمة الجزائر.

كما تواجد في القائمة حسام عوار لاعب الاتحاد السعودي المتوج بلقب دوري روشن، بالإضافة إلى نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي.

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واستبد المدير الفني البوسني، أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا بسبب الإصابة.

وجاء قائمة الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة) - أليكسيس قندوز (بيرسيبوليس الإيراني) - أنتوني ماندريا (كاين الفرنسي)

خط الدفاع: يوسف عطال (السد القطري) - ريان أيت نوري (وولفرهامبتون الإنجليزي) - محمد فارسي (كولومبوس كرو الأمريكي) - عيسى ماندي (ليل الفرنسي) - جوان حجام (يانج بويز السويري) - محمد أمين مدني (شبيبة القبائل) - رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني) - محمد أمين توجاي (الترجي التونسي) - جيتون (ميتز الفرنسي)

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) - فارس شايبي (أينتراخت فرانكفورت) - ياسين بنزية (كاراباج الأذربيجاني) - هشام بوداوي (نيس الفرنسي) - حمد عبدلي (أنجيه الفرنسي) - إبراهيم مازا (هرتا برلين) - حسام عوار (الاتحاد السعودي) - نبيل بن طالب (ليل الفرنسي)

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة (فولفسبورج الألماني) - يوسف بلايلي (الترجي التونسي) - رياض محرز (الأهلي السعودي) - رامز زروقي (فينورد روتردام) - أمين جويري (مارسيليا) - بب - سعيد بن رحمة (نيوم السعودي) - أمين شياخة (كوبنهاجن الدنماركي) - أنيس حاج موسى (فينورد الهولندي) - بغداد بونجاح (الشمال القطري)

ويخوض المنتخب الجزائري مباراتين وديتين أمام رواندا يوم 5 يونيو المقبل، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في الجزائر، قبل السفر إلى السويد لمواجهة منتخبها يوم 10 يونيو.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب رواندا يوم 5 جوان المقبل بداية من الساعة السادسة مساءً.

ويخوض رفقاء القائد محرز ودية ثانية يوم 10 جوان، بستوكهولم، ضد منتخب السويد، بداية من الساعة السادسة مساءً.

منتخب الجزائر بيتكوفيتش بغداد بونجاح رياض محرز توقف يونيو
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