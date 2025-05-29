بالتعاون مع محافظة بورسعيد .. المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار
الخميس، 29 مايو 2025 - 19:00
كتب : FilGoal
اتفق كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المصري واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي المصري ومحافظة بورسعيد.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس.
وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.
وأوضح المصري في بيانه أن المشروع سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي، وسيسهم كذلك في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد، كما سيعود جزءًا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضا.
وأعلن كامل أبو علي رئيس النادي المصري تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وذلك عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي البورسعيدي. (طالع التفاصيل)
ماذا حدث؟
أعلنت محافظة بورسعيد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري تقدمه باستقالته.
وعقد المحافظ اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة المصري والجهة الإدارية المختصة للمحافظة على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.
ووافق محب حبشي محافظ بورسعيد على تأجيل موافقته على قبولة استقالة كامل أبو علي رئيس النادي المصري.
وقرر المحافظ تأجيل الموافقة على الاستقالة لحين عودة أبو علي من خارج البلاد ومحاولة مجلس الإدارة إثنائه عن قراره.
وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.