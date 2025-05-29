بالتعاون مع محافظة بورسعيد .. المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار

اتفق كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المصري واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي المصري ومحافظة بورسعيد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس.

وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.

وأوضح المصري في بيانه أن المشروع سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي، وسيسهم كذلك في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد، كما سيعود جزءًا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضا.

وأعلن كامل أبو علي رئيس النادي المصري تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وذلك عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي البورسعيدي. (طالع التفاصيل)