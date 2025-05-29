بالتعاون مع محافظة بورسعيد .. المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار

الخميس، 29 مايو 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

اتفق كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة المصري واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، على تأسيس شركة النادي المصري للاستثمار وذلك بالتعاون بين النادي المصري ومحافظة بورسعيد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بالقاهرة عصر اليوم الخميس.

وستختص الشركة المزمع تأسيسها بإدارة المشروع الاستثماري الضخم المقرر إقامته على كامل مساحة الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد.

أخبار متعلقة:
"حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري مواعيد مباريات الخميس 29 مايو 2025.. الدوري المصري والأهلي ضد الاتحاد في السلة فخر الدين بن يوسف يعلن رحيله عن المصري المصري يفوز على حرس الحدود ويتأهل للكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي

وأوضح المصري في بيانه أن المشروع سيدر عوائد مادية ضخمة توفر المتطلبات المادية المتزايدة للنادي، وسيسهم كذلك في توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد، كما سيعود جزءًا من عوائده على محافظة بورسعيد أيضا.

وأعلن كامل أبو علي رئيس النادي المصري تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وذلك عبر بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي البورسعيدي. (طالع التفاصيل)

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏سدالمصرى افالممری DAEHANG المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار بالتعاون مع مع محافظة بورسعيد‏'‏‏

ماذا حدث؟

أعلنت محافظة بورسعيد تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري تقدمه باستقالته.

وعقد المحافظ اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة المصري والجهة الإدارية المختصة للمحافظة على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.

ووافق محب حبشي محافظ بورسعيد على تأجيل موافقته على قبولة استقالة كامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وقرر المحافظ تأجيل الموافقة على الاستقالة لحين عودة أبو علي من خارج البلاد ومحاولة مجلس الإدارة إثنائه عن قراره.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.

المصري كامل أبو علي
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين لتوفير الدعم الجماهيري.. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل التنسيق مع بيراميدز قبل موقعة صنداونز ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء ريبيرو مديرا فنيا للأهلي.. والنحاس مدربا عاما
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين 18 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - رينار يستدعي لاعب النصر لمواجهتي البحرين وأستراليا 18 دقيقة | سعودي في الجول
لتوفير الدعم الجماهيري.. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل التنسيق مع بيراميدز قبل موقعة صنداونز 23 دقيقة | الكرة المصرية
ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة 32 دقيقة | الدوري المصري
يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة 35 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي 36 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة
/articles/506247/بالتعاون-مع-محافظة-بورسعيد-المصري-يقرر-تأسيس-شركة-للاستثمار