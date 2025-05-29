خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، على تواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقاد النحاس الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعدما تولى المهمة خلفا لمارسيل كولر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو اختار تواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد بعد طلب مجلس إدارة الأهلي تواجد عنصر مصري.

المدرب الإسباني يرى أن دراية النحاس بأمور الفريق ستساعده خلال الفترة المقبلة خاصة خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة اليوم مع ريبيرو لمناقشة آخر الأوضاع قبل تسلمه المهمة بشكل رسمي.

وسيبدأ ريبيرو مهام عمله بشكل رسمي بمجرد الإعلان عن التعاقد معه من قبل الأهلي.

وسيكون الملف الأول له في الأهلي هو حسم قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.