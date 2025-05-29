خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد

الخميس، 29 مايو 2025 - 18:05

كتب : أحمد الخولي

خوسيه ريفيرو

استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للأهلي، على تواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقاد النحاس الأهلي للتتويج بلقب الدوري بعدما تولى المهمة خلفا لمارسيل كولر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ريبيرو اختار تواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد بعد طلب مجلس إدارة الأهلي تواجد عنصر مصري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد إعلان التعاقد مع ريفيرو.. والمدرب يحسم قائمة المونديال تقرير: موكوينا بديل ريفيرو في أورلاندو بايرتس في الجول يكشف موعد الإعلان الأقرب لتولي ريفيرو مهمة تدريب الأهلي مدرب الأهلي - لم يلهمه جوارديولا بل معلمه ولا يساوم على مركز الظهير.. كيف يلعب خوسيه ريفيرو

المدرب الإسباني يرى أن دراية النحاس بأمور الفريق ستساعده خلال الفترة المقبلة خاصة خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي جلسة اليوم مع ريبيرو لمناقشة آخر الأوضاع قبل تسلمه المهمة بشكل رسمي.

وسيبدأ ريبيرو مهام عمله بشكل رسمي بمجرد الإعلان عن التعاقد معه من قبل الأهلي.

وسيكون الملف الأول له في الأهلي هو حسم قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

الأهلي خوسيه ريفيرو عماد النحاس
نرشح لكم
كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين لتوفير الدعم الجماهيري.. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل التنسيق مع بيراميدز قبل موقعة صنداونز ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء ريبيرو مديرا فنيا للأهلي.. والنحاس مدربا عاما
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول.. اجتماع أبو ريدة ودياب مع حسام حسن 15 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعرض على شوقي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين 17 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - رينار يستدعي لاعب النصر لمواجهتي البحرين وأستراليا 17 دقيقة | سعودي في الجول
لتوفير الدعم الجماهيري.. وزارة الرياضة تعلن تفاصيل التنسيق مع بيراميدز قبل موقعة صنداونز 21 دقيقة | الكرة المصرية
ربيعة: لم أبخل بنقطة عرق على الأهلي.. وكرة القدم بها متغيرات كثيرة 31 دقيقة | الدوري المصري
يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة 34 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي 34 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة
/articles/506244/خبر-في-الجول-ريبيرو-يختار-النحاس-ضمن-جهاز-الأهلي-الجديد