خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل

يجري هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية اجتماعا تنسيقيا مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن أجندة الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد توج أمس الأربعاء بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه بعد الفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وعلم FilGoal.com أن اليوم الخميس سيشهد اجتماعا تنسيقيا بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن.

ويأتي ذلك من أجل التنسيق بين الجهات الثلاثة لجدول مواعيد مباريات الموسم المقبل.

ويمنح اتحاد الكرة ورابطة الأندية الأولوية لمنتخب مصر من أجل التجهيز للفترة المقبلة وبطولة أمم إفريقيا المقرر لها منتصف ديسمبر المقبل.

ويشهد دوري الموسم المقبل زيادة عدد الأندية إلى 21 فريقا بعد قرار إلغاء الهبوط.

ويشرف اتحاد الكرة على مسابقة كأس مصر، بينما رابطة الأندية تشرف على بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر.

ويستعد منتخب مصر الفترة المقبلة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بينما في منتصف ديسمبر يخوض منتخب مصر منافسات أمم إفريقيا.