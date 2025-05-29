وكيل لودي يوضح موقفه من الاستمرار مع الهلال

الخميس، 29 مايو 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

رينان لودي - الهلال السعودي

يتمسك نادي الهلال باستمرار محترفه البرازيلي رينان لودي في الموسم المقبل.

وقال بابلو ميراندا وكيل أعماله في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "إدارة نادي الهلال أبلغتني أن اللاعب خارج حسابات سوق الانتقالات، وأنه جزء أساسي من خطط الفريق".

وأشار وكيل اللاعب إلى أن فسخ العقد في حال رغبة الهلال بذلك يتطلب فقط تفعيل البنود المتفق عليها، لكنه شدَّد على أن النادي لم يبدِ أي نية بهذا الاتجاه.

أخبار متعلقة:
اتحاد جدة يستعيد حارسه وجناحه قبل مواجهة نهائي الكأس مدير النصر يوضح موقف رونالدو من الاستمرار أو الرحيل تقرير: لويس دياز على رأس قائمة أهداف النصر في فترة الانتقالات الصيفية تقرير: باريلا يوافق مبدئيا على الانتقال إلى الهلال

وأكمل "لودي نفسه ملتزم تماما مع الهلال، ولا يفكر في الرحيل".

وانضم الظهير البرازيلي إلى الهلال في يناير 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2027، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

ويبلغ لودي من العمر 27 عامًا، وتصل قيمته السوقية إلى نحو 13 مليون يورو.

يُذكر أن لودي خاض مع الأزرق خلال الموسم الجاري 37 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل خلالها 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

الهلال رينان لودي
نرشح لكم
مؤتمر ناتشو: أحترم الاتحاد بطل الدوري ولكن مؤتمر بنزيمة: مباريات الكأس لا يوجد بها أنصاف حلول.. ونرغب في تحقيق الثنائية اتحاد جدة يستعيد حارسه وجناحه قبل مواجهة نهائي الكأس مدير النصر يوضح موقف رونالدو من الاستمرار أو الرحيل وكيله: مالكوم مستمر مع الهلال.. وجاهز لكأس العالم للأندية مفاوضات شاقة مع رونالدو للإبقاء عليه في الدوري السعودي.. والهلال خيار أول جوائز الدوري السعودي - بنزيمة أفضل لاعب في الموسم.. وبلان المدرب الأفضل ماركا: النصر سيعلن رحيل رونالدو في مؤتمر صحفي.. واللاعب يقترب من مونديال الأندية
أخر الأخبار
يوسف يكشف سبب رحيل ربيعة وعلاء وحقيقة حضور ريبيرو لتدريبات سابقة 3 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - محاضرة الرمادي تحضيرا لـ فاركو.. وعودة بنتايك وناصر منسي 4 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن رحيل توفيق وربيعة وعلاء 40 دقيقة | الدوري المصري
ريبيرو مديرا فنيا للأهلي.. والنحاس مدربا عاما ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي ويتقدم في سلسلة نهائي الدوري ساعة | كرة سلة
رومانو: أليجري وقع عقود تدريب ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ناتشو: أحترم الاتحاد بطل الدوري ولكن ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر بنزيمة: مباريات الكأس لا يوجد بها أنصاف حلول.. ونرغب في تحقيق الثنائية ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة
/articles/506239/وكيل-لودي-يوضح-موقفه-من-الاستمرار-مع-الهلال