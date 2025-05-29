وكيل لودي يوضح موقفه من الاستمرار مع الهلال

يتمسك نادي الهلال باستمرار محترفه البرازيلي رينان لودي في الموسم المقبل.

وقال بابلو ميراندا وكيل أعماله في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "إدارة نادي الهلال أبلغتني أن اللاعب خارج حسابات سوق الانتقالات، وأنه جزء أساسي من خطط الفريق".

وأشار وكيل اللاعب إلى أن فسخ العقد في حال رغبة الهلال بذلك يتطلب فقط تفعيل البنود المتفق عليها، لكنه شدَّد على أن النادي لم يبدِ أي نية بهذا الاتجاه.

وأكمل "لودي نفسه ملتزم تماما مع الهلال، ولا يفكر في الرحيل".

وانضم الظهير البرازيلي إلى الهلال في يناير 2024 بعقد يمتد حتى يونيو 2027، قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

ويبلغ لودي من العمر 27 عامًا، وتصل قيمته السوقية إلى نحو 13 مليون يورو.

يُذكر أن لودي خاض مع الأزرق خلال الموسم الجاري 37 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل خلالها 4 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.