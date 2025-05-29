فيردر بريمن يعلن مدربه الجديد

أعلن نادي فيردر بريمن يوم الخميس تعيين هورست ستيفن كمدير فني جديد للفريق.

وذلك بعد يومين من انفصاله عن مدربه أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.

ستيفن كان مدربا لفريق إلفرسبرج الذي خسر من هايدنهايم في المباراة التي جمعتهما في إياب ملحق البقاء والهبوط في الدوري الألماني ليظل في دوري الدرجة الثانية.

وأوضح النادي عبر موقعه: "وجد نادي فيردر بريمن خليفةً لأولي فيرنر. سيتولى هورست ستيفن تدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل".

وأضاف "اتفق الناديان على عدم الإفصاح عن شروط صفقة انتقال المدرب من إلفرسبرج إلى بريمن".

عقد فيرنر كان ينتهي في صيف 2026.

لكن النادي قرر فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال كليمنس فريتز المدير الرياضي لبريمن عبر موقع ناديه: "نأسف بشدة للانفصال عن أولي فيرنر، لأننا كنا نتوقع يمتد التعاون بيننا لفترة أطول".

وأضاف "نظراً لأننا نريد توضيح ستقبل المدير الفني للفريق مبكرا، فقد قررنا الاستغناء عن فيرنر".

واحتل بريمن المركز الثامن في جدول الدوري الألماني بالموسم المنصرم.