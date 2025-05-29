سكاي: تشيلسي يحسم صفقة مهاجم إبسويتش

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن تشيلسي اقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون.

وعاد إبسويتش إلى دوري القسم الثاني بعد موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير أنه من المقرر تفعيل الشرط الجزائي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

قبل أسابيع، ذكرت الشبكة أن بايرن ميونيخ يراقب ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون من أجل ضمه الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن بايرن سينافس أكثر من فريق يرغب في ضم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

وترغب فرق ليفربول وتشيلسي وغيرهم في ضم ديلاب الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما قاد الفريق للتأهل من دوري القسم الثاني.

ويمكن لديلاب الرحيل من إبسويتش مقابل 30 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل في حال هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، وهو ما حدث.

وشارك ديلاب في الموسم المنصرم في 40 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 12 هدفا وصنع 2.

يذكر أن ديلاب خريج أكاديمية مانشستر سيتي، وهو نجل روري ديلاب الذي لعب في صفوف أكثر من فريق بإنجلترا منها ستوك سيتي لسبع سنوات، واشتهر بتنفيذه لرميات التماس بعيدة المدى إلى منطقة الجزاء.