اتحاد جدة يستعيد حارسه وجناحه قبل مواجهة نهائي الكأس

الخميس، 29 مايو 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

استعاد اتحاد جدة حارسه بريدراج رايكوفيتش وجناحه ستيفن بيرجوين قبل مواجهة القادسية في نهائي الكأس يوم الجمعة.

واكتملت صفوف النمور قبل مواجهة القادسية بعد مشاركة رايكوفيتش وبيرجوين في التدريبات الجماعية.

وأكد لوران بلان مدرب الفريق في مؤتمر صحفي جاهزية كل اللاعبين لخوض نهائي الكأس.

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وتعافى رايكوفيتش من إصابة خضع على إثرها لتدريبات انفرادية، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وتعود آخر مشاركة لرايكوفيتش إلى مباراة النمور مع الرائد ضمن الجولة الـ 32 التي غادرها الحارس اضطراريًا خلال الشوط الأول.

أما بيرجوين فقد عانى من شد عضلي غادر على إثره الملعب بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى ضمك خلال لقاء التتويج بلقب الدوري، الإثنين، قبل أن يكتفي بتمارين في صالة الجيمانزيوم الثلاثاء.

ويستعيد الفريق في النهائي خدمات الجناح الفرنسي موسى ديابي الذي غاب أمام ضمك لتراكم البطاقات الصفراء.

ويستضيف ملعب الإنماء في جدة، الذي شهد تتويج اتحاد جدة بالدوري، المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين.

بريدراج رايكوفيتش ستيفن بيرجوين اتحاد جدة
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