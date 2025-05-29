البنك الأهلي يقبل اعتذار مدير التعاقدات عن عدم استمراره في منصبه

الخميس، 29 مايو 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيان رسمي

أعلن نادي البنك الأهلي قبول اعتذار حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكشف النادي أن الأمر يعود لظروف خاصة بمدير التعاقدات.

ووافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار على عدم الاستمرار في منصبه.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - إصابة جوردي ألبا تربك إنتر ميامي التشكيل - خليفة في حراسة مرمى بتروجت.. وفيصل وأنور يقودان هجوم البنك الأهلي الفوز الأول في الدوري.. المصري يهزم البنك ويتخطاه في صراع التأهل للكونفدرالية التشكيل – أبو جبل يحرس مرمى البنك.. وثلاثي هجومي للمصري

ووجه نادي البنك الأهلي الشكر على الجهد الذي بذله خلال فترة عمله بكل أمانة وإخلاص.

واختتم البنك الأهلي الدوري المصري في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وابتعد البنك الأهلي عن المربع الذهبي بفارق 4 نقاط فقط عن المصري.

وبذلك فقك البنك الأهلي فرصة التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبذلك حسم فريقا الأهلي وبيراميدز التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

بينما تأهل الزمالك والمصري إلى منافسات بطولة الكونفدرالية.

الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
بالتعاون مع محافظة بورسعيد .. المصري يقرر تأسيس شركة للاستثمار مصدر من الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريجيكامب خبر في الجول – ريفيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد "حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل ياسر إبراهيم يتحدث عن تجاوز صنداونز ولقب الدوري.. وضم زيزو والمدرب الأفضل أقربهم ناصر منسي.. موقف ترتيب هدافي الدوري بعد تصدر إمام عاشور مواعيد مباريات الخميس 29 مايو 2025.. الدوري المصري والأهلي ضد الاتحاد في السلة
أخر الأخبار
منافس الأهلي - ماسكيرانو يعاني.. هل هو الأنسب لقيادة ميسي ورفاقه؟ 16 دقيقة | تقرير في الجول
مصدر من الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريجيكامب 24 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – ريفيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 55 دقيقة | الكرة المصرية
"حقيقة المشروع وسبب العودة".. كامل أبو علي يتراجع عن استقالته من رئاسة المصري 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة سلة - الأهلي (36)-(37) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة سلة
سبورت: عائق كبير يفسد صفقة انتقال حارس إسبانيول إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - اجتماع تنسيقي بين أبو ريدة ودياب وحسام حسن من أجل الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
وكيل لودي يوضح موقفه من الاستمرار مع الهلال ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 رفض طلب بيراميدز بتعليق الإعلان عن بطل الدوري
/articles/506234/البنك-الأهلي-يقبل-اعتذار-مدير-التعاقدات-عن-عدم-استمراره-في-منصبه