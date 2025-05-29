البنك الأهلي يقبل اعتذار مدير التعاقدات عن عدم استمراره في منصبه

الخميس، 29 مايو 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيان رسمي

أعلن نادي البنك الأهلي قبول اعتذار حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكشف النادي أن الأمر يعود لظروف خاصة بمدير التعاقدات.

ووافقت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار على عدم الاستمرار في منصبه.

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ووجه نادي البنك الأهلي الشكر على الجهد الذي بذله خلال فترة عمله بكل أمانة وإخلاص.

واختتم البنك الأهلي الدوري المصري في المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

وابتعد البنك الأهلي عن المربع الذهبي بفارق 4 نقاط فقط عن المصري.

وبذلك فقك البنك الأهلي فرصة التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبذلك حسم فريقا الأهلي وبيراميدز التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

بينما تأهل الزمالك والمصري إلى منافسات بطولة الكونفدرالية.

الدوري المصري البنك الأهلي
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