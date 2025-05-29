ليفركوزن يعلن ضم مدافع بوخوم.. ويقوم بإعارته

الخميس، 29 مايو 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الخميس تعاقده مع تيم أورمان مدافع بوخوم.

ولم يذكر ليفركوزن مدة التعاقد مع اللاعب الشاب، لكن أوضح أن العقد طويل الأمد.

كما ذكر النادي عبر موقعه: "أورمان سيعار لفريق شتورم جراتس بطل الدوري النمساوي لمدة موسم".

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وأضاف "من المقرر أن ينضم إلى ليفركوزن في بداية موسم 2026-2027".

يذكر أن أورمان لعب 50 مباراة بالدوري الألماني مع فريق بوخوم الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

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ويأتي انضمام أورمان إلى ليفركوزن بعد ساعات قليلة من إعلان نادي بايرن ميونيخ ضم جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد تاه مع ليفركوزن بنهاية موسم 2024-2025.

وكشف نادي بايرن ميونيخ عن ضم مدافع منتخب ألمانيا لمدة أربعة مواسم مقبلة وحتى صيف 2029.

وأجرى تاه الفحص الطبي في ميونيخ الأربعاء تمهيدا لإعلان تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وخاض جوناثان تاه في الموسم المنقضي 49 مباراة في مختلف المسابقات.

ونجح مدافع باير ليفركوزن في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف وحيد.

تيم أورمان باير ليفركوزن بوخوم
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