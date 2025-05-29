كوريري: لياو على رادار بايرن وأرسنال وثلاثي الدوري السعودي

الخميس، 29 مايو 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - أتالانتا

ذكرت جريدة كوريري ديلو سبورت أن رافاييل لياو نجم ميلان يحظى باهتمام 5 أندية.

وأوضح التقرير أن هناك جلسة ستجمع بين مسؤولي ميلان وممثلي رافائيل لياو يوم الجمعة لحسم مستقبل اللاعب.

يرتبط لياو بعقد حتى عام 2028 بشرط جزائي بقيمة 175 مليون يورو.

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في حال قرر الرحيل، سيطلب ميلان 130 مليون يورو مقابل التخلي عنه، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الهلال والنصر واتحاد جدة مستعدون لإغراء لياو براتب سنوي يبلغ 25 مليون يورو.

فيما تظهر خيارات أخرى في أوروبا، مثل بايرن ميونيخ وأرسنال.

قبل أيام، أفادت جريدة ميرور أن الثلاثي إيبيريتشي إيزي نجم كريستال بالاس وكارو ميتوما لاعب برايتون ورافاييل لياو مهاجم ميلان على رادار بايرن ميونيخ.

وذلك من أجل تعويض الإخفاق المحتمل لصفقة ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن الذي اقترب من ليفربول.

رافاييل لياو ميلان النصر الهلال اتحاد جدة أرسنال بايرن ميونيخ
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