ياسر إبراهيم يتحدث عن تجاوز صنداونز ولقب الدوري.. وضم زيزو والمدرب الأفضل

أعرب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن سعادته بلقب دوري ياسر إبراهيم لكنه شدد على دور كافة اللاعبين في الفريق.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه بعد ختام مبارياته بالفوز على فاركو بستة أهداف دون مقابل.

وقال ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عبر قناة إم بي سي مصر: "شعرنا بحزن كبيرة بعد مباراة صنداونز لأننا كنا نرغب في تحقيق إنجاز فريد، شاهدت اللقاء أكثر من مرة والأمر كان صعبا، ولم أعرف النوم في تلك الفترة".

وتابع "شاهدت هدف صنداونز والطريقة التي ارتطمت فيها الكرة بي وسكنت الشباك، وأحمد الله أنها كانت في ياسر إبراهيم وليس لاعب في سن صغير لأنه كان سيتأثر كثيرا".

وشدد "أنا راضي عن نفسي تماما الحمد لله خلال مواجهة صنداونز، وبالتأكيد كرة الهدف غير مقصودة، لكن ركزت فيما بعد مباراة بمباراة والتمسك بالفرصة بلقب الدوري رغم صعوبة السباق وقتها".

أما عن الإشادة به في الدوري فأجاب "لقب دوري ياسر إبراهيم جديد وجيد بالنسبة لي، لكن يجب ألا نهدر حق باقي اللاعبين لأنهم كانوا على قدر المسؤولية".

وأوضح "كل لاعب وكل ناد له الحق في مفاوضاته عند التجديد، الأمر عرض وطلب، وأنا جددت تعاقدي منذ مباراة الذهاب أمام صنداونز في جنوب إفريقيا ووقعت لمدة موسمين".

وبسؤاله عن رأيه في انضمام زيزو إلى الأهلي، قال: "زيزو لاعب جيد ورائع منذ تواجده في الزمالك وأتمنى له صناعة تاريخ معنا".

وأضاف "نحن في زمن الاحتراف وطبيعي أن ترى لاعبين ينتقلون من الزمالك إلى الأهلي والعكس صحيح، الأمر نفسه تجده في برشلونة وريال مدريد وأي فريق، بالنسبة لي سعيد بالموسم ونصف الموسم الذي قضيته هناك في نادي كبير".

أما عن زملكاويته فأوضح "تصريحي أنني زملكاوي كان في مرحلة الناشئين وكان الأمر حقيقيا، لكن الآن أنا أهلاوي رسمي، تعلمت الكثير داخل النادي الأهلي مثل المباديء والأخلاق والالتزام وذلك ساعدني كثيرا".

وشدد "النادي الأهلي يوفر للاعب كل الأجواء من أجل لعب كرة القدم فقط، لا يوجد أي تفكير في أمور جانبية، فقط البطولات التي ننافس عليها".

وكشف ياسر إبراهيم "تلقيت عروضا من خارج مصر وتحديدا قطر والسعودية، لكن أنا سعيد بالتواجد هنا وتركيزي ليس على الأمور المادية فقط".

وبسؤاله عن أفضل المدافعين أجاب "أرى أن محمد عبد المنعم أفضل مدافع مصري في الجيل الحالي، وهناك أكثر من لاعب يعجبني أدائه مثل رجب نبيل وأحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا ومحمود رزق من مودرن سبورت".

وواصل "حسام عبد المجيد لاعب جيد جدا ولديه مستقبل كبير، ومؤخرا هناك حالة تفاهم بيني وبين مصطفى العش، هو لاعب ذكي ويعلم متى يتراجع ومتى يندفع أمام المهاجم، وأتمنى عودة عبد المنعم بجواري مجددا".

وأردف "لعبت 4 نهائيات بجوار أيمن أشرف، لا يمكنني قول أن مارسيل كولر ظلمه لكن يمكن القول أنه لم يمنحه حقه، وأيمن أشرف (صعب عليا) بسبب ذلك".

وكشف ياسر إبراهيم "لم أكن سعيدا برحيل مارسيل كولر خاصة بتلك الطريقة، وكنت أتمنى إذا كان سيرحل يكون بشكل أفضل أو بعد التتويج ببطولة".

أما عن المدربين الأجانب فأوضح "ربما فايلر ظلمني في بداية توليه مسؤولية الأهلي، قدمت مستوى جيد وحققنا لقب السوبر المصري ثم أصبت بشد في السمانة وعندما عدت لم أدخل في قائمة المباريات، وكانت رغبتي في فهم سبب عدم مشاركتي".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته "بالنسبة لي بيتسو موسيماني أفضل مدير فني أجنبي للفريق الفترة الأخيرة ثم فايلر ثم كولر".