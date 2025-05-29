تقرير: أليجري يقترب من تدريب ميلان

أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن ماسيمليانو أليجري اقترب من تدريب ميلان الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن أليجري ردّ بإيجابية على عرض ميلان، ومن المقرر أن يصبح المدرب القادم للنادي.

إذ التقى إيجلي تاري المدير الرياضي للنادي بالمدرب الإيطالي لإتمام الصفقة والاتفاق على كل التفاصيل.

سيوقع أليجري على عقد لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى راتبًا قدره 5 ملايين يورو يشمل المكافآت، حسب التقرير.

وبذلك يقترب مدرب يوفنتوس السابق من العودة لميلان بعد فترة ابتعاد دامت 11 عامًا، حين حقق نجاحًا باهرًا قبل رحيله في نهاية المطاف.

كان أليجري أيضًا مُرتبطًا بتدريب نابولي. لكن تزايد فرص أنطونيو كونتي في البقاء كمدرب لبطل الدوري لعب دورًا رئيسيًا في قرار أليجري بقبول عرض ميلان.

قبل أيام، أفادت شبكة beIN sports أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي يتواصل مع ماسيمليانو أليجري من أجل تدريب الفريق.

وذلك خلفا لأنطونيو كونتي الذي فشل في إقناعه بالبقاء لمواسم أخرى، حسب التقرير.

وقاد كونتي نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي الرابع في تاريخه والثاني خلال الـ3 سنوات الأخيرة، في الجولة الختامية للمسابقة بعد التنافس مع إنتر حتى الرمق الأخير.

فيما رحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.