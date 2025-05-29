تأكيدا لـ في الجول.. حسام وإبراهيم حسن يرحبان باعتذار إمام عاشور

الخميس، 29 مايو 2025 - 14:59

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - غينيا بيساو - حسام حسن - إبراهيم حسن

رحب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب باعتذار إمام عاشور لاعب الأهلي.

وكان إمام عاشور قد نشر رسالة عبر حسابه على إنستجرام شدد فيها على احترامه وتقديره للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن وأنه دائما في خدمة منتخب مصر.

وكشف FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تقبل اعتذار إمام عاشور ليعود اللاعب لحسابات الجهاز من جديد. (مزيد من التفاصيل)

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وأكد إبراهيم حسن تقبل الجهاز الفني اعتذار اللاعب موضحا أن جميع اللاعبي في المنتخب أشقائه الصغار وأنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، وأن الأمر متبادل من الجميع داخل جهاز المنتخب.

وشدد إبراهيم حسن أن الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب ورفع اسم مصر عاليا وعودة المنتخب لمنصات التتويج وإعلاء قيمة المنتخب.

وكان عاشور قد غاب عن آخر معسكرين لمنتخب مصر بسبب قرار تأديبي من الجهاز الفني.

وسبق وأن صرح حسام حسن بأن غياب إمام عاشور عن معسكر المنتخب الأخير تأديبي بسبب ما بدر منه في معسكر سابق.

لكن قال حسام حسن أن نسبة عودته للمنتخب 90% لكن بشرط أن يرضى الجمهور عن مستواه وسلوكياته.

وعلم FilGoal.com وقتها أن هناك انفراجة بشأن الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور حتى يعود اللاعب للمنتخب.

ويأتي ذلك بعد وساطة كبار لاعبي المنتخب وفي مقدمتهم محمد الشناوي قائد الأهلي.

وفاز منتخب مصر على سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا. والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق منتخب مصر خطوة جديدة نحو التأهل لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 16 في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 8 في المركز الثالث.

ويلعب منتخب مصر في سبتمبر المقبل أمام كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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