تقرير: باريلا يوافق مبدئيا على الانتقال إلى الهلال

الخميس، 29 مايو 2025 - 13:30

كتب : FilGoal

إنزاجي - باريلا - إنتر ميلان

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن نيكولو باريلا نجم إنتر وافق مبدئيا على الانتقال إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن الهلال دخل في مفاوضات مع وكيل اللاعب وناديه لحسم التفاصيل المادية.

ويستهدف الهلال حسم الصفقة قبل مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر المقبل.

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وأضافت تقارير أنه من المنتظر أن تُحسم بقية التفاصيل النهائية بين الطرفين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه اللاعب مع ناديه السبت المقبل ضد باريس سان جيرمان.

يذكر أن الهلال حاول ضم باريلا في فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم ينجح في ذلك.

وشارك البالغ من العمر 28 عاما في 50 مباراة مع إنتر بجميع المسابقات هذا الموسم، وسجل 3 أهداف.

قبل أيام، أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال تلقى موافقة الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر لتدريب الفريق.

وتحدث إنزاجي خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي: "النادي يعرفني جيدا، لدي العديد من العروض من إيطاليا ومن السعودية، التفكير في ذلك الآن ضرب من الجنون، علاقتي رائعة مع الإدارة، وسعيد للغاية هنا".

أضاف "سنتحدث بعد نهائي دوري أبطال أوروبا كالعادة، هدفنا هو مصلحة إنتر وإذا توافرت الظروف فسنمضي قدما معا".

وأتم "تركيزنا على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تعتبر أهم مني ومن ماروتا وأوزيليو".

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إنزاجي رفض المقترح في البداية، لكن إدارة الهلال لم تتوقف عند ذلك، وعادت بعرض خرافي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.

وأوضحت التقارير أن المحادثات بين الطرفين شملت نقاشات فنية تتعلق بتعزيز صفوف الفريق، في إشارة إلى تقدم المفاوضات وحدة ضغط الجانب السعودي لإغلاق الملف مبكرا، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وارتبط الهلال في الفترة الأخيرة بعدة أسماء لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وأنهى الهلال الموسم الجاري مكتفيا بلقب السوبر المحلي فيما خسر لقب الدوري لصالح اتحاد جدة ولقب دوري أبطال آسيا بالخسارة في نصف النهائي من أهلي جدة.

نيكولو باريلا الهلال إنتر سيموني إنزاجي
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