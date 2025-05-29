منافس الأهلي - إصابة جوردي ألبا تربك إنتر ميامي

الخميس، 29 مايو 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع سواريز وألبا

تعرض جوردي ألبا مدافع إنتر ميامي للإصابة قبل 17 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

الإصابة أجبرت ألبا على مغادرة الملعب في منتصف الشوط الأول لمباراة فريقه ضد مونتريال بسبب مشاكل عضلية.

لا يُتوقع أن تكون الإصابة خطيرة حسب التقارير، لكن اقتراب كأس العالم للأندية يثير مخاوف من عدم جاهزية ألبا في الوقت المناسب.

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ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تعافي مدافع برشلونة السابق.

ويتبقى لإنتر ميامي مواجهة وحيدة في الدوري الأمريكي قبل مواجهة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية.

ويواجه إنتر ميامي فريق كولومبوس كرو فجر الأحد ضمن مباريات الدوري الأمريكي في ختام مبارياته قبل مونديال الأندية.

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتغلب إنتر ميامي على مونتريال بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت تسجيل كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز.

رفع إنتر ميامي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن صدارة ترتيب القسم الشرقي.

ويتأهل أول 7 فرق في ترتيب القسم الشرقي إلى ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بينما يلعب صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحق.

فك إنتر ميامي شفرة التعثرات في الدوري بعد التعثر بآخر 4 مباريات خاضهم الفريق بتعادلين وهزيمتين.

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