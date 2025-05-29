وكيله: مالكوم مستمر مع الهلال.. وجاهز لكأس العالم للأندية

سيواصل البرازيلي مالكوم لاعب الهلال مسيرته مع النادي خلال بطولة كأس العالم للأندية والموسم المقبل بشكل طبيعي.

وقال فيرناندو جارسيا وكيل اللاعب في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "مالكوم يتبقى في عقده مع نادي الهلال موسمان كاملان وباقٍ مع النادي العاصمي بشكل طبيعي".

وأضاف "مالكوم سيكون لاعبًا في قائمة نادي الهلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وكانت أنباء ترددت طوال الأيام الماضية بشأن وجود خطة لخروج مالكوم من الهلال خلال الموسم الجديد على أن يتم تعويضه بلاعب آخر.

وذلك في ظل بحث الأزرق عن التعاقد مع لاعبين أكبر من أجل تسجيل مشاركة مثالية في كأس العالم ومطالبات الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وانتقل مالكوم إلى الهلال صيف عام 2023 قادمًا من زينت الروسي ولعب مع الفريق 93 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 36 وصنع 31.

وتوج اللاعب البرازيلي مع الأزرق ببطولة الدوري وكأس الملك ولقبين من كأس السوبر.