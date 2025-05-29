منافس الأهلي - بالميراس يكتسح سبورتنج كريستال بسداسية في ختام مجموعات كوبا ليبرتادوريس

اكتسح فريق بالميراس نظيره سبورتنج كريستال البيروفي في ختام دور المجموعات بمنافسات كأس كوبا ليبرتادوريس.

وتغلب بالميراس على الفريق البيروفي بستة أهداف دون مقابل ليتأهل الفريق البرازيلي بالعلامة الكاملة.

ونجح بالميراس في تحقيق 18 نقطة بدور المجموعات ليحسم الصدارة دون فقدان أي نقطة.

ويتبقى مباراتين في الدوري البرازيلي لفريق بالميراس قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وكان قد سقط بالميراس على ملعبه أمام فلامنجو في قمة الدوري البرازيلي ليشتعل صراع الصدارة.

ولا يزال بالميراس محافظا على صدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 22 نقطة، لكن تقلص الفارق لنقطة واحدة مع فلامنجو ونقطتين مع كروزيرو.

وتوقفت سلسلة انتصارات بالميراس المتتالية الفترة الأخيرة بعدما حقق 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ويقع بالميراس في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.

ويستهل بالميراس مشواره في مونديال الأندية بمواجهة بورتو البرتغالي.

بينما يواجه الأهلي في الجولة الثانية في تمام السابعة من مساء يوم 19 يونيو المقبل.