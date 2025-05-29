مفاوضات شاقة مع رونالدو للإبقاء عليه في الدوري السعودي.. والهلال خيار أول

يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات صعبة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري السعودي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد أيام من تلميح النجم البرتغالي إلى انتهاء مشواره مع النصر.

وقال مصدر في صندوق الاستثمارات العامة السعودي لوكالة الأنباء الفرنسية: "انتقال كريستيانو رونالدو للهلال خيار أول مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف ما نقلته جريدة الشرق الأوسط "انتقال النجم البرتغالي لأهلي جدة بطل آسيا هو ثاني الخيارات".

وأكمل "هناك مفاوضات صعبة تجري معه لإبقائه في الدوري السعودي".

وأتم "وجود رونالدو لعب عاملاً أساسياً في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف. إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية".

صندوق الاستثمارات العامة هو الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال والنصر واتحاد جدة وأهلي جدة).

ولمّح رونالدو يوم الاثنين عقب الجولة الختامية للدوري السعودي، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشوراً غامضاً مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه "انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع".

وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 يونيو للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.

ومن المرجح أن يرحل كريستيانو رونالدو عن نادي النصر السعودي في مفاجأة مدوية بعد نهاية تعاقده مع النادي.

وكانت التقارير السعودية تشير إلى اقتراب تجديد تعاقد النجم البرتغالي مع فريق النصر.

وكشفت صحيفة ماركا عن نهاية مشوار كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

وأوضح التقرير أن النادي السعودي سوف يعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس لإعلان تغييرات عديدة ستطرأ على جميع المستويات بما في ذلك غرفة الملابس والإدارة.

وأشار التقرير إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون حاضرا في كأس العالم للأندية بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا تزال وجهة كريستيانو رونالدو غير معروفة مع تلقيه لأكثر من عرض.

وسيستمر كريستيانو رونالدو في التزامه تجاه الحكومة السعودية في ما يخص الترويج للبلاد وكأس العالم 2034 بشكل طبيعي.

وارتبط اسم رونالدو خلال الفترة الماضية بأكثر من ناد بينهم الهلال السعودي وبالميراس للمشاركة في مونديال الأندية.