تقرير: 4 أندية فرنسية تحاول ضم سعود عبد الحميد

تتنافس 4 أندية فرنسية على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب موقع فوت ميركاتو.

ولم يشارك سعود عبد الحميد بشكل أساسي مع روما خلال الموسم الحالي مما فتح الباب لرحيله الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن تولوز ولانس يحاولان ضم البالغ من العمر 25 عاما هذا الصيف.

كما يتنافس فريقان فرنسيان آخران، لم يُكشف عن اسميهما، على ضمه.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب قد يرحل من صفوف روما على سبيل الإعارة وليس كبيع نهائي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ناديا ريمس أو تولوز احتفظا بالاهتمام الذي أظهراه في الصيف الماضي.

قبل أيام، ذكرت جريدة عكاظ أن سعود عبد الحميد تلقى 4 عروض من الدوري السعودي وعرض من الدوري الفرنسي.

وأشار التقرير إلى أسماء الأندية السعودية، وهي الهلال واتحاد جدة وأهلي جدة ونيوم.

وأفاد التقرير أن عرض نادي اتحاد جدة حتى هذه اللحظة هو العرض الأفضل من بين العروض المقدمة الأخرى.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من نادي الهلال، في صفقة بلغت قيمتها المالية 4 مليون يورو.

وظهر الدولي السعودي مع روما في 8 مباريات فقط، بواقع 4 في الدوري الإيطالي و4 في الدوري الأوروبي.