تليجراف: أرسنال يتحرك لضم ليروي ساني

أوضحت جريدة تليجراف أن أرسنال تواصل مع ليروي ساني جناح بايرن ميوينخ من أجل ضمه هذا الصيف.

وينتهي عقد ساني مع بايرن في صيف 2025، ويحق له الانتقال إلى أي فريق مجانا الصيف المقبل.

وذكر التقرير أن أرسنال استفسر عن شروط الصفقة التي ستكون صفقة انتقال حر.

في الوقت الذي يُقيّم فيه اللاعب خياراته هذا الصيف بعدما وصله العديد من العروض.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن بيني زاهافي وكيل أعمال ساني أجرى محادثات مع ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ يوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، يسعى نادي جالاتا سراي جاهدًا للتعاقد مع ليروي ساني نجم بايرن ميونيخ، حسب جريدة بيلد.

وأوضح التقرير أن عرض جالاتا سراي لساني بلغ 10 ملايين يورو كراتب سنوي صافي.

وهو أعلى من عرض بايرن الذي بلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين يورو كإضافات، لكن بدون خصم الضرائب، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن أوكان بوروك مدرب جالاتا سراي يعد من أشدّ مُعجبي ساني، وهو مُصمّم على التعاقد معه.

ويُواصل بوروك الضغط على إدارة ناديه من أجل التقدم أكثر في المفاوضات.

ويكتنف الضباب مستقبل ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ مع ناديه مع اقتراب عقده من نهايته.

وذكرت جريدة بيلد قبل أيام أن بايرن لن يحسن عرضه لساني، إذ عرض عليه تمديد التعاقد مقابل راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو + 5 ملايين كإضافات.

وأضاف التقرير أنه إذا طالب ساني ووكيله الجديد بيني زاهافي بالمزيد، فسيكون الانفصال هو السيناريو الأكثر واقعية.

وأكمل التقرير أن إدارة بايرن قررت إعطاء ساني مهلة لمدة 10 أيام، إما أن يمدد عقده وفقا للشروط الحالية المعروضة عليه، أو سيضطر إلى مغادرة النادي هذا الصيف.

ويبلغ راتب ساني حاليا حوالي 20 مليون يورو، ولكنه مستعد لقبول تخفيض راتبه لرغبته في البقاء، حسب التقارير.

وعرض بايرن على ساني تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

وكانت تقارير قد ذكرت أنه في حالة فشل مفاوضات بايرن مع ساني من أجل تجديد العقد، فإن وجهة اللاعب ستكون العودة إلى إنجلترا.

لاعب مانشستر سيتي السابق يجذب اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال، وكلاهما ينتظر فشل مفاوضاته على العقد الجديد مع بايرن، حسب التقارير.

اللاعب الموهوب شارك كبديل في معظم مباريات النصف الأول من الموسم، قبل أن يستعيد مستواه ويتألق في النصف الثاني من الموسم.