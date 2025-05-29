جوائز الدوري السعودي - بنزيمة أفضل لاعب في الموسم.. وبلان المدرب الأفضل
الخميس، 29 مايو 2025 - 11:16
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري السعودي جوائز موسم 2024-2025 الذي انتهى قبل أيام.
وحصد اتحاد جدة لقب المسابقة بعد صراع مع الهلال والنصر.
وجاءت الجوائز على النحو التالي:
أفضل لاعب.. كريم بنزيمة (اتحاد جدة)
أفضل لاعب سعودي.. سالم الدوسري (الهلال)
أفضل لاعب واعد.. مصعب الجوير (الشباب)
أفضل حارس.. كوين كاستيلس (القادسية)
أفضل مدرب.. لوران بلان (اتحاد جدة)
هداف الدوري.. كريستيانو رونالدو (النصر)
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